ريال مدريد يحسم أول صفقة في الميركاتو الشتوي

نواف السالم(صدى):

أكد تقارير صحفية، أن فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي، سيكون أولى صفقات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت التقارير، أن النادي الملكي نجح في الحصول على توقيع الإسباني فابيان رويز، فيما سيتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق.

يأتي ذلك في إطار سعي ريال مدريد لتدعيم خط الوسط في ظل القصور الفني الواضح في هذا الخط.

يذكر أن زين الدين زيدان، كان يريد التعاقد مع مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن المغالاة من إدارة المان في سعر اللاعب منعت الصفقة.