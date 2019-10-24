استمرار هطول الأمطار على 10 مدن الليلة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مدينة ينبع، كما يتوقع هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة بدر.

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة على مدينة جدة وتميل إلى متوسطة خلال مساء اليوم، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الجوف ودومة الجندل وعرعر وطريف والعويقيلة ورفحاء.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، وما زالت تتأثر منطقة حفر الباطن بإنخفاض في مدى الرؤية بسبب الأتربة المثارة.

وأصدرت الهيئة، تنبيهًا مبكرًا عن استمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الرابعة فجر غدًا الجمعة.