محمد عبده وأحلام ونوال.. خلاف بين الفنانين على الغناء أولًا في الحفلات

أميرة خالد(صدى):

دائمًا ما تحدث الكثير من المشكلات بين الفنانين خلف الكواليس خاصة في الحفلات التي تجمع بين أكثر من فنان، لكن لا تخرج تلك الخلافات إلى النور أمام الجماهير.

وتظهر تلك الخلافات إلى وسائل الإعلام من خلال ما يرويه الشهود من قلب الحدث، حيث يظهر الفنانين على المسرح يضحكون ويتفاعلون مع الجمهور، لكن بعيدًا عن الأضواء تتغير الأمور ويصبح لقاء النجوم شئ معقد.

ويعتبر من أبرز المشكلات التي تحدث في الحفلات التي تحتوي على أكثر من فنان مشكلة من يغني أولاً ومن يختم، والتي أصبحت هاجس كبير بين الفنانين.

وتكررت تلك المشكلة في أكثر من مرة على المسارح السعودية في الفترة الماضية، لكن سرعان ما تم حلها ولم تؤثر على مجريات الحفل.

وحدثت مشكلة بسبب ذلك الأمر بين الفنان رابح صقر ومحمد عبده، حيث لا يرضى الأخير الغناء أولاً إلا في حالة ارتباطه برحلة طيران أو ما شابه، وهو الأمر الذي يفضله “رابح” أيضًا وما تسبب في مشكلة بينهما.

كما حدث خلاف بين الفنانة نوال الكويتية وأصالة في حفلهما الأخير بموسم جدة، بعدما طلبت نوال أن تكون فقرتها الغنائية عقب أصالة وهو ما رفضته الأخيرة، مما تسبب بنوع من التوتر.

كما شاركت الفنانة أحلام في تلك الأزمات أيضًا، حيث تطلب دائمًا أن تكون الليلة استثنائية لها لوحدها ولا يصاحبها أي فنان آخر مهما كان الحدث، بالإضافة للفنان راشد الماجد الذي يرفض دائمًا أن يكون في بداية أي حفل.

وتضع تلك المشكلات، الملحنين ومنظمي الحفلات في أزمات كبيرة، حيث أنه من المرتقب أن تجتمع تلك الأسماء في حفل واحد الفترة المقبلة، فكيف سيكون الأمر؟