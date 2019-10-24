خدع تنقذك إذا نسيت المفتاح داخل السيارة

أميرة خالد(صدى):

أوضح مختصون في مجال السيارات ، أنه هناك مجموعة من الأشياء التي يمكنك فعلها لإنقاذ نفسك بعد نسيان المفتاح داخل السيارة وتخليصك من ذلك العذاب الذي من الممكن أن يحدث لك، وهذه خدع تتنقذك إذا نسيت المفتاح داخل السيارة:

الأشياء القابلة للنفخ : يمكنك أن تفتح باب السيارة عن طريق محاولة إدخال أصابع يديك وفتح ثغرة في زجاج نافذة السيارة ووضع أشياء قابلة للنفخ أو تعمل بضغط الهواء في تلك الثغرة وتركها لتترك لك فتحة صغيرة يمكنك من خلال إدخال عصا طويلة أو قطعة من السلك أو المعدن والضغط على القفل الأوتوماتيكي الخاص بالسيارة وفتحها بكل سهولة.

استخدام شنطة السيارة : ويتم استخدام تلك الحيلة إذا كانت شنطة السيارة مفتوحة أو أغلق باب السيارة والمفتاح بداخلها وأنت تستخدم الشنطة، وحينها يمكنك شد سحاب الطوارئ الواقع في سقف شنطة سيارتك أو خلف المقاعد، وحينها يمكنك أن تقوم بطي المقاعد الخلفية، والدخول بعد ذلك من تلك الفتحة الناتجة عن طي المقاعد إلى السيارة وتفتح الباب.

استخدام كرة التنس : وتعتمد طريقة استخدام كرة التنس على إحضار كرة تنس وثقبها، وتوجيه مكان الثقب إلى المكان المخصص لإدخال المفتاح وفتح السيارة، والضغط كثيرا مما يترتب عليه دفع الهواء داخل الثقب المخصص لمفتاح السيارة وتحريك القفل الداخلي، وخلال 5 دقائق فقط ستكون داخل سيارتك بعد أن تنجح في فتحها بواسطة كرة التنس.