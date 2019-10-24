مصممة أزياء شهيرة تستغل مرض ابنتها في كسب الأموال

أميرة خالد(صدى):

نشرت مصممة أزياء شهيرة إعلان أثار الجدل بين متابعيها ظهر فيه أن ابنتها مريضة وتعاني من ارتفاع الحرارة إلى إنها تريد تناول الطعام من عربة طعام فود ترك وطالبتهم بالذهاب لها إلى المنزل.

وقالت في منشور أخر أن ابنتها بعد أن تناولت الطعام من عربة الفود ترك تشافت وقامت بالسلامة ونصحت متابعيها من تجربة تناول الطعام من عربة الفود الترك.

وشن متابعيها هجوم عليها مؤكدين إنها تستخف بالعقول من أجل كسب الأموال من وراءهم، في حين قال البعض إنها تستغل مرض ابنتها في الدعاية والإعلان عن المطعم.