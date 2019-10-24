صحيفة تركية تزعم محاولة اغتيال أردوغان بتحريف مقال أمريكي

نايف السالم(صدى):

صدرت أوامر مباشرة من زوج ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشغل منصب وزير المالية، لإدارة تحرير صحيفة «يني شفق» التركية بالترويج لمؤامرة خارجية لاغتيال أردوغان.

تأتي الأوامر من مالك الصحيفة وهو زوج ابنة الرئيس التركي، بعد تحذير موقع أمريكي من الهجمات السيبرانية على السيارات الحديثة، لاسيما التي يستقلها قادة وزعماء دوليون.

وادعت الصحيفة، أن تقرير الموقع الأمريكي نشر صورة لسيارة أردوغان، معتبرة إياه تلميحًا لمحاولة اغتيال الرئيس التركي، وواصفة إياه بـ «المقالة الفاضحة».

واعتبرت الصحيفة المقال، شرحًا دقيقًا لمحاولة الوصول إلى سيارة أردوغان، زاعمة أن الموقع استبدل صورة موكب الرئيس التركي بصورة أخرى لاحقًا.

يذكر أن تلميحات الصحيفة في مقالها، ومقالات أخرى تأتي بهدف كسب التعاطف مع أردوغان وتزوير الحقائق لصالح الرئيس التركي.