مستشفى الملك فهد التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ” التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية “، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين؛ للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى بقيق العام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، والتجمع الصحي الأول.

وأوضح المستشفى عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

كما أشار إلى أن الوظائف المتاحة وفق مسميات ” مدير التمريض- الطوارئ، أخصائي المعلوماتية، رئيس الأمن، رئيس الميزانية، رئيس السجلات، أخصائي الجودة، مساعد رعاية المرضى، سائق ” وظيفتين “، فني سجلات طبية،مشرف خدمات الضيافة، مدير التنسيق الطبي وأهلية العلاج، مدير خدمات الضيافة، ومنسق أول خدمات الضيافة “.

ولفتت إدارة المستشفى، إلى أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنا