«وضعية» الشجرة بهذه الطريقة تخفف آلام القدمين

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في العلاج الطبيعي ، إن قدم الإنسان مصمّمة لتكون في حالة حركة، لذلك تتأثر سلباً بالوقوف والجلوس طويل الأمد، فتحدث التهابات لأنسجة عضلات القدم، تكون مقدمة لالتهاب المفاصل والروماتيزم.

وأضاف المختصون ، لا ينبغي أن تواصل عملاً يسبب آلاماً للقدمين طوال النهار، فقد يمتد تأثير الأوجاع حتى أثناء الليل فيمنعك من النوم.

وتعتبر تمارين اليوغا الخاصة بالقدمين أفضل وسيلة لحمايتهما من كل المتاعب التي تصيب هذا الجزء الحيوي والمعقّد من الجسم، والذي يحتوي على مفاصل عديدة، ويعتبر أساسياً للحركة.

ويسمّى تمرين اليوغا الخاص بالقدمين “ وضعية الشجرة ” وينطوي على عدة أوضاع ينبغي أن يحافظ الجسم فيها على الاتزان لفترة ما بين 5 و30 ثانية لتقوية عضلات القدمين، وإكسابها المرونة والتحمّل الكافيين.