مربع الدول العشر بات قريبًا من المملكة بعد قفزة الـ30 مرتبة

نايف السالم(صدى):

حققت المملكة، قفزة في ترتيبها العالمي على صعيد إصلاح بيئة الأعمال، إذ نشر البنك الدولي تقرير اليوم الخميس، يقضي باحتلال المملكة المرتبة الـ62 عالمًا وتقدمها بـ 30 مرتبة.

وجاءت المملكة الأكثر تقدمًا في الإصلاح بين الدول التي تضمنها التقرير، ما يؤشر إلى قدرتها على تحقيق طموحها في الوصول إلى مربع الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.

وتحسن ترتيب المملكة في مجال إصلاح الإجراءات العملية التي تستلزمها بيئة الأعمال بمقدار 103 مرات عن العام الماضي، وانتقلت على إثر ذلك من المرتبة 141 إلى المرتبة 38، وفي مؤشر استخراج التصاريح تحسن ترتيب المملكة من المرتبة 36 إلى المرتبة 28.

وكذلك تحسن الترتيب في مؤشر الحصول على الكهرباء، بمقدار 46 مرتبة عن العام الماضي، وانتقلت من المرتبة 64 إلى المرتبة 18، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود تقدم ترتيب المملكة 72 مرتبة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وانتقلت المملكة من المرتبة 158 إلى المرتبة 86.