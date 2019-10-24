وصفات منزلية فعالة للعناية بالسيارة

برلين(صدى):

أوضح خبراء ألمان، أن هناك العديد من وصفات منزلية يمكن الاعتماد عليها للعناية بالسيارة بدلا من المواد المتخصصة باهظة الثمن .

وقال الخبراء ، إن الكحول المخفف بالماء على سبيل المثال يُستخدم كمنظف للزجاج من الجهة الداخلية، والتي تتكون عليها طبقة ترسب بسيطة نتيجة تشغيل المكيف طول فصل الصيف ، مع تجفيف الزجاج فور تنظيفه بالكحول باستخدام قطعة قماشية ماصة ونظيفة.

ويمكن مواجهة الرطوبة بالمقصورة الداخلية، والتي ينتج عنها تكثف بخار الماء على الزجاج، من خلال وضع بعض ثمار الجوز الملفوفة في قطعة من قماش الكتان في حيز أقدام الراكب الأمامي. ويتمتع الوعاء المملوء بملح الطعام بنفس التأثير.

ومن المواد المنزلية، التي يمكن الاستعانة بها للعناية بالسيارة، الجليسرين وبودرة الأطفال (التلك)؛ حيث يتم وضع الجليسرين على قطعة قماشية لدهان مطاط الأبواب من أجل الحفاظ على مرونته، كما أن بودرة الأطفال تمنع تصلبه وتشققه.