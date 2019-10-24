إصابة 13شخصًا في حادث طريق الملك عبدالله

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 16:53 من عصر اليوم الخميس بلاغاً يفيد بوقوع حادث في طريق الملك عبدالله ( الدائري الثاني ) مقابل حي الخالدية واحتمالية وجود اكثر من 10 حالات وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية اثنتان منها فرق عناية متقدمة بقيادة القيادة الميدانية .

و بين السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية وبداية عملية الفرز الإسعافي اتضح وجود 13 إصابة تم نقل 11 حالة فيما تم معالجة حالتين في الموقع .

وتم نقل اكثر الحالات لمستشفى المدينة العام بعد التنسيق مع عمليات الشئون الصحية .