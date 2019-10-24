إصابة 13شخصًا في حادث طريق الملك عبدالله
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 16:53 من عصر اليوم الخميس بلاغاً يفيد بوقوع حادث في طريق الملك عبدالله ( الدائري الثاني ) مقابل حي الخالدية واحتمالية وجود اكثر من 10 حالات وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية اثنتان منها فرق عناية متقدمة بقيادة القيادة الميدانية .
و بين السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية وبداية عملية الفرز الإسعافي اتضح وجود 13 إصابة تم نقل 11 حالة فيما تم معالجة حالتين في الموقع .
وتم نقل اكثر الحالات لمستشفى المدينة العام بعد التنسيق مع عمليات الشئون الصحية .
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