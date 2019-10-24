مسلسل الغيرة مستمر.. فرح الهادي تهدد عقيل الرئيسي بطرده من المنزل

خالد الظفيري(صدى):

أظهرت النجمة الكويتية فرح الهادي، حالة كبيرة من الغيرة على زوجها الفنان عقيل الرئيسي، وذلك خلال تصويره عملاً فنيًا أدى به دور عريس.

وظهر الثنائي في فيديو بعمل فني، وأبدى “الرئيسي” رغبته في الزواج مرة أخرى مؤكدًا أن الشرع حلل له أربع زوجات.

وانفعلت “الهادي” بشكل كبير على زوجها قائلة إنها ستطرده من المنزل إن فعل ذلك وستتخلى عنه، لتواصل مسلسل الغيرة على زوجها حيث لا تعتبر تلك المرة هي الأولى.

يذكر أنه تم تداول فيديو سابق لفرح الهادي تدفع به زوجها بعيدًا عن إحدى المعجبات التي قالت له “عقيل في منك نسخ بالسوق”.