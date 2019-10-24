ولادة طفل من دون وجه

لشبونة(صدى):

أوقفت نقابة الأطباء في البرتغال عن العمل طبيب توليد متهم بالإهمال، لأنه لم يرصد تشوهات لطفل ولد من دون وجه.

وأوضحت النقابة أنه تم إيقاف الطبيب عن العمل لمدة 6 أشهر بقرار اتخذته اللجنة التأديبية في نقابة الأطباء بالإجماع، فيما يلاحق بـ6 شكاوى أخرى يعود أقدمها إلى العام 2013.

وقال رئيس مجلس نقابة الأطباء في جنوب البرتغال، ألكسندر فالنتيم لورنسو: ” ثمة مؤشرات قوية ” إلى إهمال من جانب الطبيب أرتور كارفاليو ” قد تقود إلى عقوبة ” في حقه.

وأضاف ” بمواجهة الأثر الكبير لهذه القضية، التي لها تبعات على سمعة الأطباء وبهدف طمأنة النساء الحوامل، كان لا بد من تعليق عمل الطبيب المذكور لتقويم الشكاوى وبعضها طويلة بفعل تعقيدها الشديد “.

واكتشف والدا رودريغو الذي وُلد من دون أنف ولا عينين ومن دون جزء من الدماغ، هذه التشوهات لدى الطفل إثر عملية التوليد في مستشفى ساو برناردو في سيتوبال على بعد حوالى 40 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة لشبونة.