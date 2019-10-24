هدف غوميز في السد مرشّح لجائزة من «الآسيوي»

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ترشيح هدف الفرنسي بافتيمبي غوميز لاعب الهلال، في شباك السد القطري، لجائزة هدف الأسبوع.

كما تضمنت قائمة الأهداف كل من: هدف نام تي هاي لاعب السد في مرمى الهلال، وبوعلام خوخي، والياباني شينزو كوروكي لاعب أوراواريد.

وأحرز غوميز هدفًا في السد، خلال لقائهما، الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويحتل غوميز صدارة ترتيب الهدافين في البطولة الآسيوية برصيد 10 أهداف، يليه ليوناردو دا سيلفا لاعب الوحدة الإماراتي برصيد 9 أهداف.