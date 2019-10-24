بالفيديو.. مدربة تربوية : الرجل واضح والمرأة تحب اللف والدوران

أميرة خالد(صدى):

كشفت فوزية الوقيت مدربة تربوية ومستشارة أسرية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، عن ما يريده الرجل من المرأة لكي ترضي غروره .

وقالت فوزية ، تفكير الرجل منطقي عكس المرأة فالنصف الأيسر من المخ هو الذي يعمل لديه ، أما المرأة يشتغل لديها النصفين فتألف قصة حيال أي موضوع ، وهذا الخيال يجعلها تكون حذرة عند أخذ أي قرار .

وتابعت فوزية ، الرجل يكون عنده واحد وواحد يبقى أتنين ، ليس مثل المرأة يلف ويدور ، هو يريد تنفيذ ما يطلبه فقط ، لهذا عند الشهادة تكون شهادة رجل مقابل سيدتين ، لأن السيدة رغم أنها تعتمد على النصفين في التفكير إلا أنها تنسى عكس الرجل مركز التذكر لديه يأتي من الناصية لهذا فهو عملي وصارم في قراراته ولا ينسى ، ويبي إرمأة تفعل ما يريد لإرضاء غروره .