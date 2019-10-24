بالفيديو ..نهى نبيل تغني وترقص في الحمام

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الإعلامية الكويتية نهى نبيل في فيديو جديد تناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستجرام”.

وظهرت في الفيديو، وهي تقوم بتطبيق منتج تقشير على بشرتها في الحمام مع أدائها إحدى الأغنيات، قائلة إن الصوت يصبح مميزاً في هذا المكان قبل أن تغسل وجهها وتقوم بتجفيفه وترقص على أنغام الأغنية.

وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين مؤكدين أن صوتها أكثر جمالاً من أصوات بعض الفنانات.