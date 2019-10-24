بالفيديو ..نهى نبيل تغني وترقص في الحمام
ظهرت الإعلامية الكويتية نهى نبيل في فيديو جديد تناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستجرام”.
وظهرت في الفيديو، وهي تقوم بتطبيق منتج تقشير على بشرتها في الحمام مع أدائها إحدى الأغنيات، قائلة إن الصوت يصبح مميزاً في هذا المكان قبل أن تغسل وجهها وتقوم بتجفيفه وترقص على أنغام الأغنية.
وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين مؤكدين أن صوتها أكثر جمالاً من أصوات بعض الفنانات.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 16 ساعة
والله ممتاز المنتج خل بشرتها تلق حتى هي استغربت من بشرتها ههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44082 ] نشر منذ 16 ساعة
يارب
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14412 ] نشر منذ 14 ساعة
قصدكم تتهاوش مع الحمام😊😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85402 ] نشر منذ 14 ساعة
الشكوى لله ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29895 ] نشر منذ 5 ساعات
لها مستقبل زاهر