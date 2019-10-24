أسباب إصابة السيدات بالتهاب المثانة وأعراضه

أميرة خالد(صدى):

أوضح أطباء في معهد الجودة في القطاع الصحي بألمانيا، أن النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة؛ نظرا لأن الإحليل أي الأنبوب الذي يربط ما بين المثانة البولية وخارج الجسم، لديهن أقصر، ما يتيح للجراثيم الفرصة للوصول إلى المثانة على نحو أسرع.

وقال الأطباء ، إن هناك عوامل أخرى تتسبب في اصابة السيدات بالتهاب المثانة، ومنها: ( اضطرابات الدورة الشهرية، أو طول مدة الدورة الشهرية، وغزارة كميتها – التعرض لالتهابات مهبلية – تركيب بعض وسائل منع الحمل، كاللولب – الحمل والتعرض لالتهابات المهبلية – وجود حصوات في الكلى – اعراض التهابات المثانة ) .

وأشار المعهد الألماني ، إلى أن أعراض التهاب المثانة تتمثل في آلام أسفل البطن وكثرة التبول مع الشعور بآلام وحرقان أثناء التبول وعكارة البول والرائحة الكريهة للبول.

ويمكن أن يؤدي التهاب المثانة إلى مضاعفات، خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة أو مشاكل بالكلى؛ حيث يمكن أن يصاب المرء بالتهاب حوض الكلى أيضا ، لذا ينبغي استشارة الطبيب .