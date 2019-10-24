محمد صلاح على بُعد 4 أهداف من تحطيم رقمًا قياسيًا لجيرارد

نواف السالم(صدى):

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي على بُعد 4 أهداف من تحطيم الرقم القياسي للقائد السابق للفريق ستيفن جيرارد.

وكان محمد صلاح قد أحرز الهدف الرابع في فوز ليفربول بنتيجة 4/1 على جينك البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبذلك يرتفع رصيده من الأهداف في دوري الأبطال مع ليفربول إلى 18 هدفًا، فيما كان جيرارد قد سجل 21 هدفًا مع النادي.

وارتفع رصيد صلاح من الأهداف خلال الموسم الحالي إلى 7 أهداف إلى جانب 4 تمريرات حاسمة، إذ سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.