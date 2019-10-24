«تدمير الحياة الزوجية»..سلبيات مقارنة المرأة زوجها برجل آخر

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء أن بعض الزوجات يرتكبن خطئاً كبيرا للغاية وهو مقارنة أزواجهن برجال آخرين، ويحولن حياتهن الزوجية إلى جحيم بأيديهن وبإرادتهن وهو أمر خطير.

وقال الخبراء يجب على الزوجة أن تتجنب الوقوع في خطأ المقارنة فلا تقارن زوجها برجل آخر مهما حدث لأنها بذلك تفتح بابًا لن يغلق أبدا هو باب الخلافات الزوجية المستعصية.

وأكد الخبراء على ان المرأة تبدأ بمقارنة زوجها برجل آخر إلا وتتباعد المسافة بينها وبينه ومن هنا تحدث الفجوة بينهما لأنها منشغلة بالمقارنة بينه وبين غيره وهو خطأ فادح.

كما أكد الخبراء أن المرأة تنفر من زوجها لأنها غير راضية وتقارن بينه وبين غيره من الرجال وتنخدع بظاهرهم وتنفر من زوجها ظنا منها أنه أفضل من زوجها ولذلك تقل قيمة زوجها في عيونها ولا ترى منه إلا عيوبه فتنفر منه.

في حين ينعدم الشعور بالسعادة لديها لأنها تهمل ما في زوجها من صفات جيدة من الممكن أن تسعد بها وتهمل الايجابيات وتركز فقط مع السلبيات والأمور التي يفقدها الزوج فقط ولذلك فهي لا تشعر بالسعادة ولن تشعر بها أبدا طالما باتت منشغلة عن زوجها وعن حياتها الزوجية بمقارنة زوجها برجل آخر