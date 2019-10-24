مستشفى خميس مشيط يدشن وحدة ‏متكاملة في قسم المخ والأعصاب

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال وحدة ‏متكاملة متخصصة في قسم المخ والأعصاب، مجهزة بأحدث جهاز تخطيط للمخ، وبوجود استشاري يقوم بعمل التخطيط.

ويتم من خلال الوحدة خدمة المرضى المنومين في المستشفى بقسم الأطفال وقسم العناية المركز (أطفال) وحديثي الولادة. كما تستقبل الوحدة المرضى غير المنومين ‏للفحص وكتابة العلاج اللازم.

وتم عمل محاضرات للطلبة والأطباء المقيمين من قِبل الاستشاري لتطوير مستوى الطاقم الطبي بالقسم، وتقديم خدمة مميزة للمرضى وبكفاءة عالية.

وقدم مدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه لتطوير العمل في المستشقى وتقديم الخدمة بجودة عالية للمستفيدين.