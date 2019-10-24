أميرة محمد تعتذر للسعوديين عن ظهورها بملابس غير محتشمة

أميرة خالد(صدى):

اعتذرت الفنانة البحرينية أميرة محمد، إلى جمهورها في المملكة بعد ظهورها بملابس غير محتشمة خلال زيارتها الأخيرة.

وقالت في تصريحات تليفزيونية: «في ناس حابين أميرة في شكل معين ولبس معين ووضعوني في هذه الصورة وأنا لازم أراعيهم واليوم ومن خلال هذا البرنامج أعتذر لجمهوري ومتابعيني الذين يحبوني وتحديدًا جمهوري السعودي عن صور نشرتها في سفريتي الأخيرة لم يحبوها وسيرون أميرة في الصورة التي يبغونها بعد ذلك».

وأكدت على تلقيها انتقادات بسبب حديثها عن زينب العسكري واعتبارها فنانة الخليج الأولى، مؤكدة أنها وجهة نظرها الشخصية.

وكشفت عن رفضها لحلقة اليوتيوبر الشهير فيحان، مع الإعلامية ملاك الحسيني في برنامجها، موضحة أن هناك أمور كثيرة استفزتها وأغضبتها.