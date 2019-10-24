دراسة حديثة تكشف كيفية تجسس شركات السيارات على حياتك الشخصية

لندن(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أن الأنظمة المتطورة الحديثة في السيارات لا تعمل فقط على تحسين راحة وسلامة السائق والركاب، بل قد تسجل وتشارك بياناتهم الشخصية وفقا للرحلة.

وأوضحت الدراسة أن الشركات تستطيع اليوم التواصل مع سياراتها عبر تقنية التحكم عن بعد والاقتران بين الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعالجة المعلومات، وهو ما يمكنها من تسجيل كل المعلومات الخاصة بالرحلة.

وقال رئيس منظمة “ أوتو كير ” أن الشركة المصنعة لسيارتك تعلم حالياً جميع معلوماتك الخاصة، سواء عن سكنك وعدد أطفالك والموسيقى والأغاني المفضلة لك والرسائل النصية المتبادلة مع الغير .

وعن وجه استفادت الشركات من هذه المعلومات الشخصية، قال موقع “ سي بي سي ” أن شركات السيارات تستطيع استخدام البيانات لمعرفة شخصيات المستهلكين، وطباعهم، وتعمل من خلال تحليل تلك البيانات على تطوير الحملات الإعلانية والترويجية التي تتناسب وطلبات المستهلكين.

لكن المشكلة والخطر الحقيقي يكمن في “ التجسس ” وخرق الحياة الشخصية للسائق والركاب، فضلاً عن أن بعض الشركات تبيع بيانات عملائها بمبالغ طائلة، للشركات الأخرى التي تساهم في تصميم أنظمة السيارات، وتطبيقات الهواتف وتطبيقات الموسيقى، حتى يمكنها “ رصد ” المستهلكين بشكل أدق.