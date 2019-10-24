تفعيلاً للاتفاقية مع شركة IELTS : جامعة الجوف تعلن عن مواعيد اختبارات (IELTS)

حسين العلي(صدى):

أعلنت جامعة الجوف مواعيد انطلاق اختبارات الدولية لأول مرة في منطقة الجوف، بمبنى عمادة السنة التحضيرية الأولى المشتركة بالمدينة الجامعية للذكور والإناث، وذلك تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين الجامعة و شركة (IELTS).

وأوضحت الجامعة، أن الاختبارات ستبدأ الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت المقبل 27/2/1441هـ الموافق 26/10/2019م للطلاب والطالبات من داخل الجامعة وخارجها، لافتة إلى تقديم خصومات لطلاب وطالبات الجامعة تصل إلى 10%.

ودعت الجامعة، الراغبين في التسجيل من منسوبيها، بالدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

كما دعت الراغبين في التسجيل من غير المنتسبين إليها بالدخول على الرابط: اضغط هنا