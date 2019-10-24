تفعيلاً للاتفاقية مع شركة IELTS : جامعة الجوف تعلن عن مواعيد اختبارات (IELTS)
أعلنت جامعة الجوف مواعيد انطلاق اختبارات الدولية لأول مرة في منطقة الجوف، بمبنى عمادة السنة التحضيرية الأولى المشتركة بالمدينة الجامعية للذكور والإناث، وذلك تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين الجامعة و شركة (IELTS).
وأوضحت الجامعة، أن الاختبارات ستبدأ الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت المقبل 27/2/1441هـ الموافق 26/10/2019م للطلاب والطالبات من داخل الجامعة وخارجها، لافتة إلى تقديم خصومات لطلاب وطالبات الجامعة تصل إلى 10%.
ودعت الجامعة، الراغبين في التسجيل من منسوبيها، بالدخول على الرابط التالي: اضغط هنا
كما دعت الراغبين في التسجيل من غير المنتسبين إليها بالدخول على الرابط: اضغط هنا
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