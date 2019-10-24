اختطاف وتعذيب واغتصاب جماعي لمتحولة جنسيًا

إسلام أباد(صدى):

أقدم خمسة رجال على اختطاف واغتصاب متحولة جنسيًا بشكل جماعي، داخل مزرعة في إحدى قرى باكستان.

وكانت المجني عليها برفقة 3 متحولين جنسيًا آخرين في طريقهم لتقديم عرض بمهرجان محلي في 20 سبتمبر الماضي.

واعترض الرجال الخمسة المركبة التي كانت تقلهم، واختطفوا واحدة منهن وتركوا البقية، ثم اقتادوها إلى مزرعة قريبة في حوالي الساعة الـ 2 صباحًا.

وقام الرجال بتعذيبها واغتصابها بالتناوب، ثم ألقوها لاحقًا على أحد طرق المدينة، فيما تم العثور عليها من قبل أحد الذين كانوا ذاهبين إلى المهرجان.

من جانبها، تمكنت الشرطة من القبض على 5 مشتبه فيهم، وجرى التعرف على 2 منهم بالفعل.