بالصور.. وصول 10 نمور من ميلانو للمشاركة في سفاري موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة الخطوط السعودية للشحن عن وصول 10 نمور على متن شحنة قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في فعالية موسم الرياض.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على ” تويتر ” أن نقل النمور تطلب عناية خاصة منذ تحميلها وحتى وصولها على متن طائرة من طراز بوينغ 747.

ويذكر أن موسم الرياض يشهد لأول مرة منطقة سفاري مفتوحة تجمّع عدد من الحيوانات الأليفة والمفترسة، وذلك في منتجع نوفا حيث المتعة بمشاهدة الحيوانات البرية والنادرة عن قرب وفي بيئتها الطبيعية، في تجربة لا تنسى وذلك بداية من 1 نوفمبر إلى 15 ديسمبر.