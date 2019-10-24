ابلغت عن تحرش مدير مدرستها بها .. فاحرقوها حتى الموت
قضت محكمة خاصة في بنجلاديش معنية بالجرائم المتعلقة بمنع قمع النساء والأطفال ، اليوم الخميس ، بإعدام 16 شخصا، بعد إدانتهم بحرق مراهقة ” 19 عاماً ” حتى الموت في مدرستها ، بعد ستة أشهر من اتهامها للمدير بالتحرش الجنسي.
وقال المحقق بانج كومار ماجومدير ، في تصريحات لصحف محلية ، إن المحكمة أصدرت الحكم بحق مدير المدرسة ” سيراج اود دولة ” و معاونيه بعد إدانتهم بقتل الفتاة نصرت جاهان 19 عاما ، التي توفيت في مستشفى دكا في العاشر من أبريل الماضي، بعد خمسة أيام من تعرضها لهجوم في مدرسة سوناجازي ببنجلاديش .
وأوضح ، أن اثنتين من زميلاتها قاما باصطحابها إلى سطح المدرسة حيث طلبا منها سحب القضية التي أقامتها ضد المدير ، وعندما رفضت، قام خمسة أشخاص بسكب الكيروسين عليها وأضرموا النار بها.
وأشار المحقق ، إلى أن المدير خطط لواقعة القتل وهو في السجن، عقب أن تم إلقاء القبض عليه في أواخر مارس الماضي عندما تقدمت أسرة الفتاة بشكوى ضده تتهمه فيها بالتحرش الجنسي بابنتها.
ابو احمد[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 7 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85400 ] نشر منذ 7 ساعات
يستاهلون ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44070 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم