ابلغت عن تحرش مدير مدرستها بها .. فاحرقوها حتى الموت

دكا(صدى):

قضت محكمة خاصة في بنجلاديش معنية بالجرائم المتعلقة بمنع قمع النساء والأطفال ، اليوم الخميس ، بإعدام 16 شخصا، بعد إدانتهم بحرق مراهقة ” 19 عاماً ” حتى الموت في مدرستها ، بعد ستة أشهر من اتهامها للمدير بالتحرش الجنسي.

وقال المحقق بانج كومار ماجومدير ، في تصريحات لصحف محلية ، إن المحكمة أصدرت الحكم بحق مدير المدرسة ” سيراج اود دولة ” و معاونيه بعد إدانتهم بقتل الفتاة نصرت جاهان 19 عاما ، التي توفيت في مستشفى دكا في العاشر من أبريل الماضي، بعد خمسة أيام من تعرضها لهجوم في مدرسة سوناجازي ببنجلاديش .

وأوضح ، أن اثنتين من زميلاتها قاما باصطحابها إلى سطح المدرسة حيث طلبا منها سحب القضية التي أقامتها ضد المدير ، وعندما رفضت، قام خمسة أشخاص بسكب الكيروسين عليها وأضرموا النار بها.

وأشار المحقق ، إلى أن المدير خطط لواقعة القتل وهو في السجن، عقب أن تم إلقاء القبض عليه في أواخر مارس الماضي عندما تقدمت أسرة الفتاة بشكوى ضده تتهمه فيها بالتحرش الجنسي بابنتها.