بالفيديو.. «التأمينات» توضح طريقة حساب تعويض المستفيد من «ساند»

عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريقة حساب تعويض المستفيد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

ولفتت إلى أنه يتم احتساب الثلاث أشهر الأولى بأجر 60 % من قيمة متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك بما لا يتجاوز 9 آلاف ريال، موضحة أنه بالنسبة للتسعة أشهر المتبقية يتم احتسابها بواقع 50 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك بما لا يتجاوز 7500 ريال.

وأشارت التأمينات إلى خطوات طلب صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر نظام ساند، مبينة أن ساند يهدف إلى التأمين ضد التعطل عن العمل، وحماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم فقط.