النصر يغلق 15 ملفا ويتعهد بتسليم رواتب اللاعبين 

ماجد محمد(صدى):

نجحت إدارة نادي النصر في إغلاق ما يقارب 15 ملفا كمستحقات مالية موجودة منذ عام أو عامين معنية بعديد من الأجهزة الإدارية والفنية في الفئات السنية ضمن خططها الإدارية والمالية لإغلاق القضايا الموجودة.

وتعهدت إدارة النصر بتسليم اللاعبين راتبا واحدا أو راتب شهرين خلال اليومين المقبلين تحفيزا لهم قبل مباراة الهلال الأحد المقبل ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى منحهم مكافآت الفوز على الرائد 2 / 0 في الجولة الماضية.

وكانت إدارة النصر صرفت أكثر من 188 مليون ريال، منها 150 مليون ريال ذهبت إلى 60 مخالصة بين لاعبين، ومدربين، ووكلاء، وشركات، و38 مليون ريال مكافأة اللقب بتحقيق كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فضلا عن سداد الالتزامات المالية لمتطلبات التسجيل في الفترة الصيفية، ومتطلبات الرخصة الآسيوية.