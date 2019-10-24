أميرة خالد(صدى):

أجرى باحثون العديد من الدراسات حول تأثير وضعيات النوم على الصحة العامة ، وكشفوا فيها عن أبرز أوضاع النوم وتأثيرها على صحة الإنسان .

1- النوم على البطن :

عادة ما يعاني الأشخاص الذين يستلقون على بطونهم أثناء النوم من الشعور بآلامٍ شديدة بالرقبة وأسفل الظهر، فإذا كنت تفضل النوم على هذه الوضعية، يجب استخدام وسادة ناعمة، لتجنب الشعور بهذه الآلام عند الاستيقاظ صباحًا.

2- النوم على الظهر :

الاستلقاء على الظهر أثناء النوم يزيد من خطر الشعور بآلامٍ شديدة أسفل الظهر عند الاستيقاظ صباحًا، كما يجعل الأشخاص الذين يعتادون على هذه الوضعية يعانون من الشخير، نتيجة توقف التنفس أثناء النوم.

3- النوم بجانب شريك حياتك :

يمثل النوم بجانب شريك حياتك أهمية كبيرة للصحة العامة، لأن التلامس وعناق الزوجين لبعضهما البعض أثناء النوم يحفز الجسم على إفراز مادة الأوكسيتوسين، وهي مادة كيميائية تعالج الأرق، وتقلل من الشعور بالإجهاد، وتعمل على توطيد العلاقة الزوجية.

4- النوم على جانب واحد :

يعتبر النوم على جانب واحد من الأسباب الشائعة وراء الإصابة بآلام الفخذين، لأن هذه الوضعية تضغط على الوريد الموجود بهذه المنطقة، ما يؤدي إلى عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الفخذ، الأمر الذي يتسبب في الشعور بتنميل ووخز بالأطراف عند الاسيتقاظ صباحًا، لذلك يفضل وضع وسادة ناعمة بين فخذين، لتجنب هذه المضاعفات.

5- النوم على الذراع :

يعاني الأشخاص الذين يفضلون هذه الوضعية من آلام الكتفين، نتيجة الضغط على الأعصاب الموجودة بالذراع التي يتم التحميل عليها أثناء النوم، ما يؤدي إلى صعوبة تحريك الرسخ والأصابع بعد فترة طويلة من الاعتياد عليها.