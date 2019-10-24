بالفيديو.. إحباط تهريب مليون حبة مخدرة من الأردن باتجاه المملكة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت قوات مكافحة المخدرات في الأردن من إحباط تهريب مليون حبة مخدرة “كبتاجون” كانت في طريقها للمملكة.

وتفصيلا، ورد بلاغا لإدارة مكافحة المخدرات في الأردن يفيد بتجهيز مجموعة من الأشخاص كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار.

وتوصلت التحريات والتحقيقات إلي عدد من الأشخاص المشتبه بهم، وتم تحديد طريقة التهريب، وذلك عن طريق تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية أعدت داخل مركبة، وجرى تحديد موعد نقل الكمية بواسطة المركبة التي تم تجهيزها لإخفاء المواد المخدرة داخلها من أجل تسليمها لثلاثة أشخاص من جنسية عربية، تمهيدا لتهريبها.