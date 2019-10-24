بالفيديو.. إحباط تهريب مليون حبة مخدرة من الأردن باتجاه المملكة
تمكنت قوات مكافحة المخدرات في الأردن من إحباط تهريب مليون حبة مخدرة “كبتاجون” كانت في طريقها للمملكة.
وتفصيلا، ورد بلاغا لإدارة مكافحة المخدرات في الأردن يفيد بتجهيز مجموعة من الأشخاص كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار.
وتوصلت التحريات والتحقيقات إلي عدد من الأشخاص المشتبه بهم، وتم تحديد طريقة التهريب، وذلك عن طريق تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية أعدت داخل مركبة، وجرى تحديد موعد نقل الكمية بواسطة المركبة التي تم تجهيزها لإخفاء المواد المخدرة داخلها من أجل تسليمها لثلاثة أشخاص من جنسية عربية، تمهيدا لتهريبها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85349 ] نشر منذ 26 دقيقة
جزاهم الله خير ، فكوا المسلمين من شر ..
,, لابد وانها وصلت من حزب الشيطان في لبنان ، لعنهم الله ..