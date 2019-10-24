السمنة وحصوات الكلى أبرز أضرار المورتة.. وهؤلاء ممنوعون من تناولها
قال مدير مركز معلومات الأمن الغذائي، إن المورتة من الأطعمة التي تشكل خطرًا جسيمًا على صحة الإنسان، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والأملاح المعدنية، مثل الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم ، ويفضل عند تناولها إضافة الزبادي إليها، لتعظيم قيمتها الغذائية وتخفيف من الأملاح التي تحتوي عليها.
وأوضح، أنه من أضرارها:
– ارتفاع ضغط الدم، لذلك فهي من الأطعمة المحظورة على مرضى الضغط المرتفع.
– تهدد صحة القلب بالأمراض، لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتمدد الأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
– حصوات الكلى، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح التي يصعب على الكلى التخلص منها عن طريق البول، خاصةً في حالة الإفراط في تناولها.
– السمنة المفرطة، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون التي تتراكم في المناطق ذات العضلات الضعيفة بالجسم، مثل البطن.
وأضاف ، أن “المروتة” تحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح التي تؤثر على الضغط الإسموزي في الدم، ما يجعلها من الأطعمة المحظورة على المصابين بالأمراض المزمنة، وأبرزهم: ( مرضى القلب – مرضى السكري – مرضى الضغط – مرضى الكلى والكبد ) .
ويشير إلى أن القيمة الغذائية للمورتة منخفضة جدًا، موضحًا أنه يتم تسخينها ومعالجتها، لفصل هذه المكونات، ويتبقى منها الأملاح المعدنية، التي تسبب أضرار على الصحة العامة، مطالبًا بعدم الإفراط فيها،
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