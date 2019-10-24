السمنة وحصوات الكلى أبرز أضرار المورتة.. وهؤلاء ممنوعون من تناولها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال مدير مركز معلومات الأمن الغذائي، إن المورتة من الأطعمة التي تشكل خطرًا جسيمًا على صحة الإنسان، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والأملاح المعدنية، مثل الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم ، ويفضل عند تناولها إضافة الزبادي إليها، لتعظيم قيمتها الغذائية وتخفيف من الأملاح التي تحتوي عليها.

وأوضح، أنه من أضرارها:

– ارتفاع ضغط الدم، لذلك فهي من الأطعمة المحظورة على مرضى الضغط المرتفع.

– تهدد صحة القلب بالأمراض، لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتمدد الأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

– حصوات الكلى، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح التي يصعب على الكلى التخلص منها عن طريق البول، خاصةً في حالة الإفراط في تناولها.

– السمنة المفرطة، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون التي تتراكم في المناطق ذات العضلات الضعيفة بالجسم، مثل البطن.

وأضاف ، أن “المروتة” تحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح التي تؤثر على الضغط الإسموزي في الدم، ما يجعلها من الأطعمة المحظورة على المصابين بالأمراض المزمنة، وأبرزهم: ( مرضى القلب – مرضى السكري – مرضى الضغط – مرضى الكلى والكبد ) .

ويشير إلى أن القيمة الغذائية للمورتة منخفضة جدًا، موضحًا أنه يتم تسخينها ومعالجتها، لفصل هذه المكونات، ويتبقى منها الأملاح المعدنية، التي تسبب أضرار على الصحة العامة، مطالبًا بعدم الإفراط فيها،