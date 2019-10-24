بالفيديو.. وافد يقدم الطعام والعلاج للقطط المريضة في حديقة عامة 

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو موقف إنساني لوافد يوفر الطعام والعلاج للقطط في إحدى ‏الحدائق العامة.‏

وأظهر المقطع عدد من القطط الصغيرة المريضة تتجول بجوار المقيم وتأكل من الطعام الذي أحضره لها، حيث يمسك المقيم مرهم يستخدمه في علاج القطط المصابة بمرض في أعينها.

وقال الوافد إنه يأتي بصورة دورية منذ زمن لعلاج القطط، لافتا إلى أن حالة بعضها بدأت في التحسن.‏