المقابل المالي للإقامة المميزة محددة المدة حال الدفع مقدما

علي القحطاني(صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة، اليوم الخميس، عن المقابل المالي للإقامة المميزة محددة المدة في حال الدفع المقدم.

وأكد الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في حال كانت مدة الإقامة المحددة المدة «سنة واحدة» يكون المقابل المالي «100 ألف ريال».

كما أشار إلى أن المتقدم يحصل على تخفيض 2% بصورة تراكمية عند دفعه مقدمًا أكثر من سنة دفعة واحدة، ففي السنة الأولى يكون المقابل المالي 100 ألف ريال، والسنة الثانية 198.039 ريال، والسنة الثالثة 294.156 ريال، والسنة الرابعة 388.388 ريال، أما السنة الخامسة 480.773 ريال.