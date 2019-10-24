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بالفيديو.. فئران تقود سيارات كهربائية بمهارة فائقة

بالفيديو.. فئران تقود سيارات كهربائية بمهارة فائقة
واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو تجربة علمية فريدة من نوعها كشفت عن قدرة القئران على قيادة السيارة بشكل لا يختلف عن الإنسان .

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه باحثون بالولايات المتحدة قدرة الفئران على قيادة السيارات المصغرة لجمع طعامهم في سابقة هي الأولى من نوعها .

وقالت عالمة الأعصاب كيلي لامبرت أن الفئران تجاوبت مع التوجيهات بصورة كبيرة حتى تصل إلى مكافئتها لتثبت عن مهارة مختلفة .

ويقوم الفأر بسحب سلك النحاس الموجود على عجلة القيادة بمخلبه ليولد تيار كهربي يدفع السيارة إلى الأمام حتى يصل لأهدافه في مشهد عجيب .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 85351 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب عطوه رخصة قياده …..

[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 1 ساعة

تجارب فيران

[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 60 دقيقة

فئران تقود سيارات كهربائية بمهارة فائقة

والجرابيع تقود الطائرات والقطارات

ومدراء في اضخم الفنادق العالمية

ومدرسين في للغة الانجليزية والفرنسية

— ًًً.. يادافـع البلا هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–

ههههههههههههههههههههههههههاااي

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