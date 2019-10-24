بالفيديو.. فئران تقود سيارات كهربائية بمهارة فائقة

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو تجربة علمية فريدة من نوعها كشفت عن قدرة القئران على قيادة السيارة بشكل لا يختلف عن الإنسان .

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه باحثون بالولايات المتحدة قدرة الفئران على قيادة السيارات المصغرة لجمع طعامهم في سابقة هي الأولى من نوعها .

وقالت عالمة الأعصاب كيلي لامبرت أن الفئران تجاوبت مع التوجيهات بصورة كبيرة حتى تصل إلى مكافئتها لتثبت عن مهارة مختلفة .

ويقوم الفأر بسحب سلك النحاس الموجود على عجلة القيادة بمخلبه ليولد تيار كهربي يدفع السيارة إلى الأمام حتى يصل لأهدافه في مشهد عجيب .