بالفيديو.. فئران تقود سيارات كهربائية بمهارة فائقة
وثق مقطع فيديو تجربة علمية فريدة من نوعها كشفت عن قدرة القئران على قيادة السيارة بشكل لا يختلف عن الإنسان .
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه باحثون بالولايات المتحدة قدرة الفئران على قيادة السيارات المصغرة لجمع طعامهم في سابقة هي الأولى من نوعها .
وقالت عالمة الأعصاب كيلي لامبرت أن الفئران تجاوبت مع التوجيهات بصورة كبيرة حتى تصل إلى مكافئتها لتثبت عن مهارة مختلفة .
ويقوم الفأر بسحب سلك النحاس الموجود على عجلة القيادة بمخلبه ليولد تيار كهربي يدفع السيارة إلى الأمام حتى يصل لأهدافه في مشهد عجيب .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85351 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب عطوه رخصة قياده …..
fares[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 1 ساعة
تجارب فيران
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 60 دقيقة
فئران تقود سيارات كهربائية بمهارة فائقة
والجرابيع تقود الطائرات والقطارات
ومدراء في اضخم الفنادق العالمية
ومدرسين في للغة الانجليزية والفرنسية
— ًًً.. يادافـع البلا هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههههاااي