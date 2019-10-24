بالفيديو.. «فينيسيا» تحمل نهى نبيل على طريقة الرجال

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفاشنيستا الكويتية أم ريان الشهيرة بـ ” فينيسيا ” الجدل؛ بعد حملها مواطنتها الشاعرة والإعلامية نهى نبيل على طريقة الرجال.

ونشرت ” فينيسيا ” بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تحمل نهى نبيل، وعلقت عليه قائلة: ” نهى سميتها بروش، وعقب ذلك قررت اسميها بسكوتة ماري مال المطاحن ” .

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحركة، كما وصفوا كل من ” فينيسيا “ ونهى نبيل بالرجال، وطالبوهما بأن يحترما أنوثتهما ويحافظا على رقتهم.