بالفيديو.. «فينيسيا» تحمل نهى نبيل على طريقة الرجال
أثارت الفاشنيستا الكويتية أم ريان الشهيرة بـ ” فينيسيا ” الجدل؛ بعد حملها مواطنتها الشاعرة والإعلامية نهى نبيل على طريقة الرجال.
ونشرت ” فينيسيا ” بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تحمل نهى نبيل، وعلقت عليه قائلة: ” نهى سميتها بروش، وعقب ذلك قررت اسميها بسكوتة ماري مال المطاحن ” .
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحركة، كما وصفوا كل من ” فينيسيا “ ونهى نبيل بالرجال، وطالبوهما بأن يحترما أنوثتهما ويحافظا على رقتهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85358 ] نشر منذ 3 ساعات
استغفر الله العظيم ..
fares[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 3 ساعات
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ابونايف[ عدد التعليقات: 1589 ] نشر منذ 40 دقيقة
انت بالكويت ما تدري من الرجال ومن المرأه ههههه