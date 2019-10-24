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بالفيديو.. «فينيسيا» تحمل نهى نبيل على طريقة الرجال

بالفيديو.. «فينيسيا» تحمل نهى نبيل على طريقة الرجال
خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفاشنيستا الكويتية أم ريان الشهيرة بـ ” فينيسيا ” الجدل؛ بعد حملها مواطنتها الشاعرة والإعلامية نهى نبيل على طريقة الرجال.

ونشرت ” فينيسيا ” بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تحمل نهى نبيل، وعلقت عليه قائلة: ” نهى سميتها بروش، وعقب ذلك قررت اسميها بسكوتة ماري مال المطاحن ” .

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحركة، كما وصفوا كل من ” فينيسيا “ ونهى نبيل بالرجال، وطالبوهما بأن يحترما أنوثتهما ويحافظا على رقتهم.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 85358 ] نشر منذ 3 ساعات

استغفر الله العظيم ..

[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 3 ساعات

……….

[ عدد التعليقات: 1589 ] نشر منذ 40 دقيقة

انت بالكويت ما تدري من الرجال ومن المرأه ههههه

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