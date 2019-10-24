بالفيديو.. تشابه كبير بين «جوميز» وإخوته يثير حيرة جمهور الهلال
أثار مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمبي جوميز ، حيرة جمهور الهلال ، عقب تداول مقطع فيديو له برفقة عائلته في يوم الإجازة يقضي وقتاً ممتعاً في البر.
وعلقت الجماهير في تعليقها على الفيديو ، متسائلين ، “من هو جوميز بين أخواته الثلاثة الذين يظهرون معه بالفيديو لوجود شبه كبير بين الثلاثي ” .
كما صمم نشطاء (شيلة غنائية ) على الفيديو المتداول لجوميز مع عائلته عن البداوة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85402 ] نشر منذ 17 ساعة
افاااا ..
,, قميز جاب معه قميزات واجد ..
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
حيقمز أوراوا قوميزات بأمر الله 💙🤙