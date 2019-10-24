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بالفيديو.. تشابه كبير بين «جوميز» وإخوته يثير حيرة جمهور الهلال

بالفيديو.. تشابه كبير بين «جوميز» وإخوته يثير حيرة جمهور الهلال
طلال الغامدي(صدى):

أثار مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمبي جوميز ، حيرة جمهور الهلال ، عقب تداول مقطع فيديو له برفقة عائلته في يوم الإجازة يقضي وقتاً ممتعاً في البر.

وعلقت الجماهير في تعليقها على الفيديو ، متسائلين ، “من هو جوميز بين أخواته الثلاثة الذين يظهرون معه بالفيديو لوجود شبه كبير بين الثلاثي ” .

كما صمم نشطاء (شيلة غنائية ) على الفيديو المتداول لجوميز مع عائلته عن البداوة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85402 ] نشر منذ 17 ساعة

افاااا ..

,, قميز جاب معه قميزات واجد ..

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة

حيقمز أوراوا قوميزات بأمر الله 💙🤙

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