بالفيديو.. تشابه كبير بين «جوميز» وإخوته يثير حيرة جمهور الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أثار مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمبي جوميز ، حيرة جمهور الهلال ، عقب تداول مقطع فيديو له برفقة عائلته في يوم الإجازة يقضي وقتاً ممتعاً في البر.

وعلقت الجماهير في تعليقها على الفيديو ، متسائلين ، “من هو جوميز بين أخواته الثلاثة الذين يظهرون معه بالفيديو لوجود شبه كبير بين الثلاثي ” .

كما صمم نشطاء (شيلة غنائية ) على الفيديو المتداول لجوميز مع عائلته عن البداوة.