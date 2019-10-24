بالفيديو.. «نيسان» تزيح الستار عن سيارة كهربائية متطورة

طوكيو(صدى):

أزاحت ” نيسان ” الستار عن نموذج لسيارة كهربائية متطورة، حيث وصفها العديد من الخبراء بأنها ستكون أساسًا لسيارات المستقبل.

وعن امكانياتها، جاءت سيارة EVP الجديدة بهيكل كروس أوفر غاية في الانسيابية والأناقة طوله 4 أمتار و60 سنتيمترًا، بعرض 190 سنتيمترًا.

كما يبلغ ارتفاعه 163 سنتيمترًا، مزين بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنية LED وعجلات رياضية مميزة بمقاس 21 إنشا.

أما قمرة السيارة، خلت تقريبًا من أي أزرار، وزودت بلوحة قيادة عليها شاشة كبيرة تعمل باللمس، يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة.

كما تتمتع السيارة بـ نظام ProPilot 2.0 للقيادة الذاتية الذي حصلت عليه هذه السيارة، والذي يمكنه التحكم بالقيادة بشكل كامل على الطرقات السريعة.

ويمنع EVP من الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطرقات بفضل مجموعة كبيرة من الحساسات ونظام إلكتروني يحدد السرعة ويتحكم بالتوجيه ذاتيًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المركبة تتوفر بالعديد من الميزات الأخرى كميزة التشغيل عن بعد، وميزة استدعاء السيارة إلى مكان السائق عبر الهاتف وميزة الركن الذاتي.