بالفيديو.. شرطيان يعتقلان طالبة «سمراء» في جامعة أمريكية

واشنطن(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشرطيان يقبضان على طالبة «سمراء» في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فيديو الواقعة، مشيرة إلى أن الفتاة كانت تسير بالدراجة في الجانب الخاطئ من الطريق، ورفضت الإفصاح عن هويتها لرجال الشرطة.

وحاول أحد الأشخاص الاستفسار عن سبب القبض على الفتاة، ليرد عليه الضابط بأنها رفضت إظهار هويتها ولم تستجب لهم ليتم إعتقالها.

وتبين أن الفتاة تدعى «جينيسس» تبلغ من العمر 21 عامًا، وتم توجيه لها اتهامات مقاومة السلطات أثناء القيام بعملهم.