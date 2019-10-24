بالفيديو.. لحظة مداهمة مخالفين ومروجي خمور ومهربي خادمات بالدمام
نفذّت الجهات الأمنية بمدينة الدمام حملة أمنية موسعة للكشف عن مخالفي نظام الإقامة ونظام العمل والباعة الجائلين .
ووثق مقطع فيديو العمليات الأمنية التي أسفرت عن ضبط مصنع خمور يحتوي على 127 برميل تحت الإعاد و864 عبوة جاهزة للترويج ، وأحد المروجين الذي حاول الهروب من الموقع .
كما أظهر المقطع الذي وثقه” سعود الشيباني” ، الإطاحة بعدد من مهربي الخادمات ومشغليهم على حسابهم الخاص وأسلحة بيضاء كانت بحوزة المخالفين ، مع عدد من النساء اللاتي كن بموقع المداهمة .
وقامت الجهات الأمنية بإغلاق المحال المخالفة لنظام العمل بالتستر التجاري ، وتم استدعاء أصحابها للتحقيق معهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85402 ] نشر منذ 19 ساعة
جزاكم الله خير واعانكم ، على القضاء على كل فاسد ومفسد في البلد .. آمين ,,
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
طيب ليش ماتشوفون وتتابعون ممن يقوم بوضع اعلانات فى المنتديات دايما اشوف اعلاانات عن خادمات للأجار مثل موقع حراج وموقع مستعمل والكثير من المواقع