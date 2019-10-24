تميم يخطط لاعتقال العشرات من عائلته.. والقطريون يصفونه بـ«خيال المآتة»

نايف السالم(صدى):

زادت معدلات الغضب بشكل واضح في الفترة الماضية بين القطريين، نظرًا لسياسة التنكيل التي يتبعها نظام تميم معهم، خاصة بعد الارتماء في أحضان تركيا وإيران دون النظر لاحتياجات الشعب.

ويعيش تميم بن حمد في حالة من القلق بعد التقارير التي أكدت أن 80% من الأسرة الحاكمة ترفض سياسات تنظيم الحمدين، بالإضافة لتخطيطه لاعتقال العشرات من أفراد عائلته خوفًا من أي تحرك شعبي.

وأكدت التقارير أن المعارضين من الأسرة الحاكمة يخشون الإدلاء بأي تصريحات حول ذلك الأمر خوفًا من التنكيل أو سحب الجنسية منهم مثلما يحدث مع أي معارض.

ووجد المواطنون الحل في مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من سياسة النظام، رافضين اعتبار تميم ممثل عن الشعب القطري ومطالبين بعدم الاعتراف بشرعيته.

وأضاف المواطنون أن تميم يعتبر «خيال مآتة» يفعل ما يأمر به الحاكم الفعلي عزمي بشارة، بينما يعتبر الحاكم الشرعي هو يوسف القرضاوي، أما الحاكم العسكري فيتمثل في تركيا وإيران.

وغرد أحد المواطنين بأن تميم يحكم بلا حكم وليس صاحب قرار ولا يحق له الاعتراض على أي شئ صادر من تركيا وإيران لأن بشارة والقرضاوي هم الحكام.

ووجه آخر رسالة للشعب القطري قائلًا: «عدم الاعتراف بتميم يعتبر من أبسط حقوقكم، لأنه يدعم الإرهاب والجميع يعرف ذلك، ويجرد المعارضين من جنسياتهم، واستعان بأعداء الدين لتهديد جيرانه وشعبه».

وندد آلاف القطريين عبر «تويتر» بسياسة تميم الفاشلة، مؤكدين أنهم يعملون على تشويه اسم قطر أمام الجميع باعتبارها دولة داعمة للإرهاب وجعلها منبوذة بين جيرانها العرب.