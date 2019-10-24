الإطاحة بقائدة مركبة صدر بحقها 20 تعميما بقضايا حقوقية في الجموم 

نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بقائدة مركبة، عليها 20 تعميمًا في قضايا حقوقية.

وتعود الواقعة عندما اشتبهت الجهات الأمنية بمركبة، تقودها امرأة على طريق المدينة – مكة المكرمة، وتبين أنها عليها 20 تعميمًا حول قضايا حقوقية عقب الاستفسار برقم الهوية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المرأة، وتم تسليمها إلى شرطة الجموم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.