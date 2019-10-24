الإطاحة بقائدة مركبة صدر بحقها 20 تعميما بقضايا حقوقية في الجموم
أطاحت الجهات الأمنية بقائدة مركبة، عليها 20 تعميمًا في قضايا حقوقية.
وتعود الواقعة عندما اشتبهت الجهات الأمنية بمركبة، تقودها امرأة على طريق المدينة – مكة المكرمة، وتبين أنها عليها 20 تعميمًا حول قضايا حقوقية عقب الاستفسار برقم الهوية.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على المرأة، وتم تسليمها إلى شرطة الجموم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85342 ] نشر منذ 31 دقيقة
عجييييب ..!!!
.. هذي علومها علوم ,, 20 تعميم ..!!؟
,, ويش مسويه بدنياتس يامره ..يادافع البلاء ..