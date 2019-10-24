«حساب المواطن» يكشف طرق حل مشكلات التسجيل بالموقع

علي القحطاني(صدى):

أظهر برنامج حساب المواطن، اهتمامًا كبيرًا بشكوى أحد المستفيدين الذي لم يتمكن من إتمام عملية التسجيل للحصول على الدعم ظاهرًا له رسالة «الطلب مكتمل مع رفض المرفقات».

وقال الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهلا بك، يعتبر طلبك مكتمل مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة، تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات، ثم حذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها وإعادة إرفاقها مرة أخرى، نسعد بخدمتك».

يذكر أن البرنامج قد أعلن في وقت سابق أنه تم إيداع مبلغ 2.6 مليار ريال لدعم المستفيدين في شهر أكتوبر، ووصلت نسبة المستوفين للشروط إلى 83% وتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد.