خليجية تتزوج من فنان بوذي بعدما أقنعته بدخول الإسلام

بانكوك(صدى):

تزوجت فتاة كويتية من فنان بوذي تايلندي، حيث تعرفت على زوجها في أول رحلة استكشافية عام 2017، أثناء زيارتها لأحد المطاعم في تايلند عندما كان يعزف مع فرقته التقت به وجمع بينهما الحب وانتهى بالزواج.

وواجهت الفتاة انتقادات واسعة بعد زواجها، فقد اتهموها بأن فعلتها تحرّض على تكرار هذه الأمور داخل المجتمع الكويتي، وبررت الفتاة أنها وجدت في زوجها شابا بسيطا وطموحا.

وأبانت أن العادات والتقاليد هي مجرد أمور موروثة وليست نصا مقدسا يعتد به، وأن اللغة الإنسانية والخير هما الأسمى، مضيفة أنها أوضحت لزوجها تحريم الدين الإسلامي الزواج بغير مسلم، وقيمه وإنسانيته، فدخل الإسلام، للحفاظ على زواجهما وهي الخطوة التي مهدت لزواجهما بشكل رسمي في الكويت وسط ترحيب وتقبل العائلة والأقارب لذلك.