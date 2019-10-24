بالصور ..البيئة رصد ستة مخالفات في محلات الزراعة بالطائف

حامد العمري(صدى):

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الطائف ممثل في قسم الصحة النباتية خلال اليومين الماضيين جولة رقابية على عدد من المحلات الزراعية نتج عنها ستة مخالفات.

وجاءت ضمن الجولات الدورية التي تهدف للتأكد من صلاحية المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية والتأكد من جودة العبوات الخاصة بها ومدى تطبيقها للاشتراطات الوقائية ووسائل السلامة الصحيحة في عرض تلك المبيدات ورصد الغير مصرح منها.

ورصدت الجولة مبيدات غير مصرح بها وبيع بذور مكشوفة فيما أكد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف بان الجولات مستمرة لضمان صحة المزروعات وصحة الإنسان مشيرة الى انها لن تتهاون في إيقاع العقوبات في حق المخالفين.