وداع مؤثر لوافد سوداني قضى 36 عاما في المملكة‎

نايف السالم(صدى):

ودع عدد من المواطنين ، وافد سوداني مسن، يعيش في المملكة منذ أكثر من 36 عامًا، بمشاعر حزن وحب واشتياق ، بعدما قرر العودة لبلاده برفقة عائلته التي أمضى معها سنين طويلة في البلد الخليجي الذي يستضيف ملايين الوافدين من مختلف الجنسيات.

ونشر الطبيب السوداني، محمد عباس، عبر ”تويتر“، صورة له برفقة والده ووالدته من داخل الطائرة في رحلة العودة إلى السودان، وكتب الطبيب الشاب بجانب صورة والده وقد ابيضت لحيته، بينما ترتدي والدته النقاب الشائع بين السعوديات ”بعد 36 سنة و10 شهور و8 أيام قضاها والدي بين أرجاء هذه البلاد المباركة حان موعد العودة إلى أحضان الوطن، وبين جنبيه الكثير من الامتنان للسعودية وأهلها، والكثير الكثير من الأحلام والآمال بأن يوفقه الله في مستقبل الأيام وأن يصلح الله حال السودان، لكل بداية نهاية، ومصير الغايب يعود“.

ومع إعلان موعد نهاية رحلة أبو محمد في المملكة، حضر جيرانه وأصدقاؤه ومعارفه في المملكة، ليودعوه بعبارات مؤثرة ما لبثت أن جذبت مواطنين آخرين أثر فيهم موقف الوداع للوافد الذي أمضى سنين شبابه في بلادهم.

وأعاد أحد المغردين ممن عرفوا أبو محمد، جزءاً من ذكريات الماضي في تعليقه على الصورة ، قائلاً: ”الله المستعان، والدي الشيخ كان مُعينا لنا بتشجيعه المستمر عندما كُنا صغارا في التحفيظ، يدعوا لنا ويُشجعنا ويوجهنا وكاد أن يضربنا، أبلغهُ سلامي ودعائي له بطول العمر على الطاعة ووالدتكم المصون، الله يرزقك برهما، ويبارك في اعماركم واعمالكم ونزروكم في السودان ان شاء الله“.