فيديو مروع لحظة انتشال جثة طفلة بسبب الأمطار بدولة عربية
وثق مقطع فيديو حادث مروع لطفلة مصرية تعرضت للصعق بالكهرباء أثناء الأمطار الغزيرة التي شهدتها أغلب المحافظات المصرية أول أمس الثلاثاء .
وأظهر المقطع الذي أثار الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي ، رجل يقف على جرار لودر قام بسحب الطفلة من حقيبتها المدرسية لتظهر جثتها هامدة وسط الصراخ والدعاء لها بالرحمة .
وروى شقيق الضحية الطالبة بالصف الخامس الإبتدائي التفاصيل المؤلمة ، قائلاً أن شقيقته كانت تنتظر هدوء الأمطار ، واستندت على عمود كهرباء سقطت عليه المياه لتتعرض للصعق في الحال .
وأضاف أن زميلتها هرعت لتخبر الأسرة ، بينما كان يخشى الناس محاولة إنقاذها لعدم الصعق معها ، حتى تم إبلاغ الشرطة ووصل الجرار اللودر وقام بسحبها والذهاب للمستشفى إلا أنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14899 ] نشر منذ 12 دقيقة
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