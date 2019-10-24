فيديو مروع لحظة انتشال جثة طفلة بسبب الأمطار بدولة عربية

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو حادث مروع لطفلة مصرية تعرضت للصعق بالكهرباء أثناء الأمطار الغزيرة التي شهدتها أغلب المحافظات المصرية أول أمس الثلاثاء .

وأظهر المقطع الذي أثار الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي ، رجل يقف على جرار لودر قام بسحب الطفلة من حقيبتها المدرسية لتظهر جثتها هامدة وسط الصراخ والدعاء لها بالرحمة .

وروى شقيق الضحية الطالبة بالصف الخامس الإبتدائي التفاصيل المؤلمة ، قائلاً أن شقيقته كانت تنتظر هدوء الأمطار ، واستندت على عمود كهرباء سقطت عليه المياه لتتعرض للصعق في الحال .

وأضاف أن زميلتها هرعت لتخبر الأسرة ، بينما كان يخشى الناس محاولة إنقاذها لعدم الصعق معها ، حتى تم إبلاغ الشرطة ووصل الجرار اللودر وقام بسحبها والذهاب للمستشفى إلا أنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة .