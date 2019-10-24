إزالة 13 حاوية لجمع الملابس بحي العمرة

حسين العلي(صدى):

أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة (13)حاوية مخالفة من حاويات جمع الملابس المستعملة والمنتشرة بشكل عشوائي ، بالقرب من المنازل والمدارس والمساجد ، وأرصفة المشاة في عدد من الموقع ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي بأنه توجد توجيهات بتصحيح وضع هذه الحاويات وإزالتها من الأماكن العامة لضمان توفير بيئة صحية آمنة ، مبيناً أن حاويات جمع الملابس يقتصر وضعها في مقرّات فروع الجمعيات الخيرية فقط ، و أن وضعها في الشوارع العامة يُعد من المخالفات البيئية والصحية نظراً لاحتمال إختلاط الملابس مع نفايات أخرى مما يجعلها عرضة للتلوث وسبباً في نقل العدوى ، مشيراً إلى إنها تترك لفترة طويلة دون أن يتم إفراغها من قبل الجهة المسئولة ، كما أن بعض الحاويات معرضة للعبث والسرقة من قبل بعض العمالة المخالفة .