المريسل يثير التعصب الرياضي يصل ترند.. والإعلامي يعلق: واحد دافع 150 ريال ورافع الهاشتاق

نواف السالم(صدى):

أبدى جماهير الكرة في المملكة عن غضبهم بشأن تصريحات الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل وهجومه المستمر على نادي الهلال ، وقاموا بتدشين هاشتاج #المريسليثيرالتعصب_الرياضي .

وقال بعض الجماهير ، أن تصريحات المريسل خلال مداخلة بقناة 24 الرياضية ، التي قال فيها أن الهلال مكروه من الجميع ، تأتي بالتزامن مع استعداد الهلال لنهائي البطولة الآسيوية ، بهدف إفساد فرحتهم وتشتيت تركيزهم .

وقال أحد المغردين : “للأسف لم يكتف بنشر التعصب والكراهيه بين الوسط الرياضي بل كان يقذف ويطعن ويكذب زي ماقال بنفسه ” ، وأضاف آخر : “صحيح الهلال نادي مكروه! تخيل فريق قوي.. ومسيطر على البطولات.. ويهزمني بالأربعة والخمسة! وأكثر أندية آسيا إحرازاً للبطولات تأهل للنهائي 3 مرات خلال 5 سنوات بذمتك أحبه؟ أو أتعاطف معه؟ وأنا متعصب.. مستحيل هذا النادي عقوبة على جميع الأندية فكيف لا نكرهه” .

من جانبه تفاعل المريسل مع الهاشتاق قائلاً : ” ” يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وش مناسبة هذا الهاشتاق اللي طالع ترند !؟، المشكلة إنه رفع بتغريدات تجارية، يعني واحد دافع 150 ريال ورافع الهاشتاق، عموماً، واثق الخطوة يمشي ملكاً، و الحمدلله راضي عن طرحي مؤخراً، و الله يحلل و يبيح كل من أساء”.