«ساما» تحذر الشباب من عادات مالية خاطئة يجب تجنبها

عادل الحربي(صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي “ساما” الشباب خاصةً في مرحلة العشرينات من عادات مالية سيئة تسبب تلاشي المدخرات ، وقد يضطر الشخص للجوء للإقتراض .

وذكرت “ساما” أهم الأخطاء التي يقع الشباب فيها ، على النحو التالي :

1- الإنفاق بشكل عشوائي : نتيجة عدم وضع ميزانية محددة وترتيب الأولويات مما يؤدي إلى ضياع جزء كبير من الراتب بلا جدوى حقيقية .

2- محاولة تملك أكثر من بطاقة إئتمانية : إذ أن وجود أكثر من بطاقة يعرض الشباب للوقوع في دوامة ديون ، فضلاً عن مخاطرها حال عدم التعامل بحذر .

3- عدم الإستفادة من مزايا الحساب المصرفي : إذ يفضل كثيرون الدفع نقدياً عند الشراء دون الإنتباه إلى عمليات نقاط البيع لدفع قيمة المشتريات ، وهو ما يحد من مخاطر فقدان النقود عند حملها .

4- عدم وجود خطة للإدخار : فلا ينتبه كثير من الشباب إى أهمية الإدخار والتحسب لأي أزمات مما يعرضهم للوقوع في مشاكل الإقتراض أو غيرها ويفقدهم الشعور بالأمان المالي .