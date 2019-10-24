بالفيديو.. الخثلان: «الفتاة يلزمها الحجاب إذا بلغت»

عادل الحربي(صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان:” ينبغي تعويد الفتيات الصغيرات على اللباس المحتشم، لكن لا يشدد عليهن؛ لأن الأمر بالنسبة لهن فيه سعة”.

ولفت الخثلان خلال لقائه بقناة “الرسالة” ضمن برنامج “يستفتونك” :”من حسن التربية للبنات تعويدهن على اللبس المحتشم من الصغر ليتعودن عليه”، موضحا أن الفتاة إذا تعودت اللباس الساتر المحتشم فإنها تألفه وتستمر عليه.

وشدد الخثلان:” الفتاة يلزمها الحجاب إذا بلغت”، مضيفا:”يجب الحجاب على الفتاة عند البلوغ إذا ظهرت إحدى علامات البلوغ، وأسرعها بالنسبة للفتيات غالباً نزول دم الدورة الشهرية، إذا بدأ ينزل دم الدورة الشهرية مع هذه الفتاة، فيعني ذلك أنها قد بلغت ويلزمها الحجاب”.